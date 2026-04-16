Crans-Montana salgono a 13 gli indagati in Svizzera | tra loro politici e funzionari pubblici

A Crans-Montana sono stati iscritti nel registro degli indagati altri due soggetti, portando il totale a 13. Tra le persone coinvolte ci sono politici attualmente in carica e funzionari pubblici che hanno lavorato presso l’ex Comune di Chermignon, ora parte del Comune di Crans. La vicenda riguarda una strage avvenuta nella zona, per la quale sono in corso indagini da parte delle autorità svizzere.

Salgono a 13 gli indagati per la strage di Crans-Montana. Si tratta di politici attualmente in carica ed funzionari dell'ex Comune di Chermignon, unitosi nel 2017 con quello di Crans.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per l'incendio al ConstellationDopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, l’ inchiesta sull’incendio di Capodanno al Constellation si... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rogo di Crans-Montana, tra inchiesta, difesa del Comune e scuse pubbliche; Ragazzo morto a Crans-Montana, a Bologna un villaggio per i senzatetto; Crans Montana, i coniugi Moretti indagati anche a Roma. La procura: Omicidio plurimo colposo; Crans, il sindaco 12 ore dai pm: Tradito dai miei funzionari, non sapevo dei controlli saltati. Crans-Montana, salgono a 13 gli indagati: tra loro politici e funzionari pubbliciSalgono a 13 gli indagati per la strage di Crans-Montana. Si tratta di politici attualmente in carica ed funzionari dell'ex Comune di Chermignon, unitosi ... fanpage.it Crans-Montana, gli indagati salgono a 13Quattro nuove persone saranno interrogate tra maggio e giugno - Tra loro l’attuale e l’ex responsabile della sicurezza comunale ... rsi.ch Quattro nuove persone, tra cui l'attuale responsabile della sicurezza comunale e l'ex sindaco di Chermignon, sono state incriminate per l'incendio mortale di Crans-Montana, portando a 13 il numero complessivo delle persone indagate. - facebook.com facebook