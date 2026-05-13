Una donna di 43 anni è stata accusata di aver ingannato il suo compagno in vista di un possibile matrimonio, con un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità. La vicenda si è sviluppata dopo un incontro fortuito nelle Dolomiti, che ha portato alla scoperta di comportamenti fraudolenti da parte della donna. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono diverse testimonianze e verifiche.

Legnano, 13 maggio 2026 – Tutto comincia con un incontro apparentemente casuale in un angolo delle Dolomiti. È l’inizio del 2024 quando un uomo conosce una donna affascinante, sicura di sé, capace di muoversi con disinvoltura tra racconti di viaggi, amicizie altolocate e contatti internazionali. Legame solido. Da quell’incontro prende forma una storia che, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe però nascosto un articolato sistema di truffe e raggiri fatto di promesse, manipolazioni e continue richieste di denaro. Lei, 43 anni, residente fra le provincie di Pavia e Milano. Lui un cinquantenne legnanese benestante. https:www.ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa d’amore ad un passo dal matrimonio: donna di 43 anni inganna il compagno

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