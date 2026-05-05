Si finge carabiniere truffa il parroco e si fa consegnare i soldi | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver truffato un sacerdote fingendosi un carabiniere. La vittima, convinta di parlare con un ufficiale delle forze dell'ordine, ha consegnato dei soldi in buona fede. La vicenda è stata scoperta grazie a un'indagine delle forze dell'ordine, che hanno ricostruito le modalità con cui l'uomo ha messo in atto la truffa. L’arresto è stato eseguito in seguito alle verifiche effettuate.

La storia era costruita ad arte per fare leva sulla buona fede e sullo spirito di carità di un sacerdote. Un complice, spacciandosi al telefono per un ufficiale dei carabinieri, aveva contattato il parroco di Palazzolo sull'Oglio con una proposta apparentemente caritatevole: avrebbe dovuto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare Notizie correlate Leggi anche: Si finge carabiniere, raggira anziano in casa e si fa consegnare i soldi: arrestato ventenne Versilia, si finge carabiniere e si fa consegnare gioielliMASSAROSA (LU) – Una truffa in Versilia ai danni di una donna del posto è stata sventata dai Carabinieri, che hanno arrestato due uomini ritenuti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Truffe, si finge carabiniere e si fa consegnare soldi e gioielli per un valore di 8mila euro: arrestato; Ancora un anziano truffato. Si finge carabiniere e simula attacco hacker; Finto carabiniere: sottratti gioielli a un’anziana; Si finge Carabiniere per rapinare gli anziani: arrestato dai veri militari dopo una truffa di migliaia di euro. Finto carabiniere raggira il parroco, arrestato un 63enne a PalazzoloSi finge un ufficiale dei Carabinieri per ottenere denaro da un parroco, ma viene fermato dai veri militari dell’Arma. Un uomo di 63 anni, di origine ... bsnews.it Truffa del finto carabiniere: anziana raggirata e derubata di 30 mila euroTorna a colpire la truffa del falso appartenente alle forze dell’ordine, questa volta ai danni di un’anziana residente a Siculiana. La vittima, una pensionata di 82 anni, è stata ingannata da un uomo ... scrivolibero.it Si finge carabiniere per estorcere 8mila euro a un’anziana: individuato e allontanato da Gualdo Cattaneo - facebook.com facebook Si finge carabiniere e truffa un anziano, arrestato. I militari dell'Arma hanno ricostruito un raggiro da diverse migliaia di euro nel Reggino #ANSA x.com