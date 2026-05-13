Trovato in piazza con oltre 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi | arrestato minorenne

Un minorenne è stato arrestato a Ceglie Messapica dopo essere stato trovato in piazza con più di tre grammi di cocaina suddivisa in dosi. Alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire, ma è stato comunque avvicinato e fermato dalle forze dell’ordine. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri.

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CEGLIE MESSAPICA - Alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire, in tasca aveva oltre tre grammi di cocaina suddivisa in dosi. Un 17enne di Ceglie Messapica è stato arrestato dai militari della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto risale al.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si innervosisce durante un controllo a Nocera Inferiore, minorenne trovato con 29 dosi di cocaina e denaroUn minorenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Nocera Inferiore, provincia di Salerno. Trovato con 13 dosi di cocaina e armi. Arrestato 37enneDurante un ordinario servizio di controllo, i carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno arrestato un 37enne casentinese accusato di “detenzione... Temi più discussi: Alba di sangue a Taranto, giovane di 30 anni trovato morto in piazza Fontana: forse accoltellato con un cacciavite; Trovato in piazza con oltre 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi: arrestato minorenne; Dopo anni di cambiamento la piazza ha trovato la stabilità; Spaccio di droga in piazza della Repubblica, due giovani con cocaina e hashish arrestati. A Palermo un ragazzo di 16 anni si è costituito in Questura confessando l’omicidio di Piero De Luca, pensionato di 69 anni trovato morto in un casolare. Secondo le prime ricostruzioni investigative, il giovane avrebbe colpito la vittima alla testa con una gross x.com (OC) per festeggiare l'inizio dell'Eurovision 2026, ho deciso di disegnare una piccola mascotte per la Finlandia nel caso ospiti l'Eurovision 2027... incontrate Jänis! reddit Alba di sangue a Taranto, giovane di 30 anni trovato morto in piazza Fontana: forse accoltellato con un cacciaviteAlba di sangue a Taranto. Il corpo di un giovane straniero, un cittadino del Mali regolarmente residente in Italia, è stato trovato in piazza Fontana, nella zona centrale della città. L'uomo non aveva ... today.it Il bastione Barberini trovato alla piazza del Mercato verrà interratoIl bastione Barberini trovato alla piazza del Mercato verrà interrato. Civitavecchia - Comune - L'assessore all'Urbanistica Enzo D'Antò: Lunedì previsto il sorvolo di un drone per verificare le modif ... tusciaweb.eu