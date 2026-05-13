Trovato in piazza con oltre 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi | arrestato minorenne
Un minorenne è stato arrestato a Ceglie Messapica dopo essere stato trovato in piazza con più di tre grammi di cocaina suddivisa in dosi. Alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire, ma è stato comunque avvicinato e fermato dalle forze dell’ordine. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri.
CEGLIE MESSAPICA - Alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire, in tasca aveva oltre tre grammi di cocaina suddivisa in dosi. Un 17enne di Ceglie Messapica è stato arrestato dai militari della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto risale al.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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