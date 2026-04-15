Trovato con 13 dosi di cocaina e armi Arrestato 37enne

Durante un normale controllo di routine, i carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno arrestato un uomo di 37 anni residente nella zona. Nell’operazione sono state trovate 13 dosi di cocaina e diverse armi da fuoco. L’uomo è stato trasferito in caserma e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di possesso di oggetti atti a offendere.

Durante un ordinario servizio di controllo, i carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno arrestato un 37enne casentinese accusato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di oggetti atti a offendere”.Le perquisizioni e l'arrestoL'uomo, sin dalle prime fasi del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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