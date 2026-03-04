fermati due spacciatori trovati in possesso di droga e contanti

Nella giornata del 4 marzo 2026, le forze dell'ordine di Arezzo hanno arrestato due persone. Durante un controllo, sono stati trovati in possesso di droga e di una somma di denaro contante. Gli agenti hanno fermato i due spacciatori, che sono stati portati in carcere. L'operazione si è conclusa con il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Due arresti da parte delle volanti della Polizia di Stato: fermata l'attività di due spacciatori trovati in possesso di droga e contanti. Nei giorni scorsi e nell'ambito dell'attivita di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato all'intemo delle c.d. zone rosse ed in particolare all'intemo delle aree del centro cittadino che destano maggiore allarrne sociale, sono stati effettuati due arresti in flagranza di reato da parte degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo. In particolare nell'area di Campo di Marte, nei pressi della stazione ferroviaria, nell'arco di due giomi, in due distinte occasioni, sono stati tratti in arresto due cittadini stranieri, entrambi di origine nigeriana, trovati in possesso di droga e contanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

