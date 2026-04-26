Martedì pomeriggio a Cesate, i carabinieri hanno effettuato un controllo in una abitazione, trovando un arsenale di armi e diverse sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti vari tipi di droga e un numero consistente di armi. A seguito del ritrovamento, un uomo di 56 anni è stato arrestato e portato in caserma.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cesate, armi e droga trovati in casa: finisce in manette un 56enne

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