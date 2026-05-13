Trovata viva Sonia Bottacchiari con i figli la svolta sulla donna scomparsa in Friuli | Stanno bene Le condizioni di lei | Non dite dove sono

La donna scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile insieme ai due figli è stata trovata viva in una località non specificata. La donna e i bambini stanno bene, ma le autorità hanno richiesto di non divulgare la loro posizione. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità del ritrovamento o le ragioni della scomparsa.

La donna scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile insieme ai due bambini è stata rintracciata. A darne notizia all’ANSA è la procuratrice del capoluogo emiliano, Grazia Pradella, secondo cui Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni si trovano tutti «in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Dopo settimane di ricerche, le tracce della famiglia si erano perse in Friuli, regione in cui ora gli inquirenti sono effettivamente riusciti a individuarli. Perché la procura mantiene il riserbo sul luogo del rifugio. Sulla località esatta in cui Bottacchiari si è sistemata con i bambini la procura spiega di dover rispettare un rigoroso silenzio.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Famiglia scomparsa in Friuli, rintracciata Sonia Bottacchiari e i suoi due figli. Sono in buone condizioniSono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi figli Nishanta e Joshua Groppi.

Leggi anche: Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: stanno bene. La donna: «Segreto su dove ci nascondevamo o spariremo di nuovo»

Temi più discussi: Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane; Inviato di Sky trova alcune lettere di Sonia Bottacchiari, scomparsa con i figli, a casa del padre: Dal testo emerge una situazione di sofferenza e inquietudine; Donna scomparsa con i figli, continuano ricerche e indagini: trovate delle lettere; Famiglia scomparsa, trovate due lettere della madre Sonia Bottacchiari: Fanno pensare all'ipotesi suicidio.

#SoniaBottacchiari - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai suoi figli: stanno beneRintracciata Sonia Bottacchiari con i figli di 14 e 16 anni. Stanno tutti bene. Le indagini però sono ancora in corso per chiarire la vicenda e tutelare i minori coinvolti. fanpage.it

Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli, indagini su movimenti bancari: ricerche anche all’esteroContinuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza e scomparsi poi in Friuli più di 3 settimane fa insieme ... fanpage.it