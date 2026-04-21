Corte Ue legge di Budapest sulle persone Lgbt viola il diritto

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la legge ungherese nota come legge di Budapest, che contiene norme considerate discriminatorie nei confronti delle persone LGBT, viola il diritto dell’UE. La normativa, approvata nel paese, ha suscitato numerose contestazioni e ha portato a un procedimento legale presso l’istituzione europea. La decisione si basa su valutazioni riguardanti la compatibilità della legge con i principi fondamentali dell’Unione.

Adottando una legge che stigmatizza ed emargina le persone Lgbt, l'Ungheria ha violato il diritto europeo. Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue in merito al provvedimento sulla tutela dei minori che vieta di mostrare ai bambini contenuti che ritraggano l'omosessualità. La Corte constata in particolare, per la prima volta in un ricorso diretto contro uno Stato membro, una violazione dell'articolo 2 Tue, che enuncia i valori su cui si fonda l'Ue. La causa intentata dalla Commissione, a cui hanno aderito 15 Stati membri Ue, rappresenta la più grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portata davanti al Giudice europeo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corte Ue, legge di Budapest sulle persone Lgbt viola il diritto Notizie correlate "Un patto per rafforzare la rete di contrasto alla violenza sulle donne e sulle persone Lgbt": la proposta di Di Martino"Mobilitiamo le migliori esperienze del territorio, rafforziamo quello che già abbiamo, condividiamo questa responsabilità collettiva. Stop alle terapie per convertire le persone lgbt: la proposta sbarca alla Commissione Ue. Ecco dove manca ancora il divieto (compresa l’Italia)Oltre un milione di cittadini europei hanno messo nero su bianco la richiesta di mettere al bando, una volta per tutte, le pratiche di conversione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Farmaci officinali. La Corte Ue: Gli Stati possono limitarli con criteri numerici. Nessun obbligo di autorizzazione europea; In house providing: il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di ridefinire i confini del modello - ANCE; Corte di Giustizia Ue: il sospetto di reato su una persona non basta a giustificare la raccolta sistematica dei suoi dati biometrici; Corte di Giustizia: tassa sul carbonio dell’Ungheria viola le norme UE. Corte Ue, legge di Budapest sulle persone Lgbt viola il dirittoAdottando una legge che stigmatizza ed emargina le persone Lgbt, l'Ungheria ha violato il diritto europeo. (ANSA) ... ansa.it Giochi d'azzardo online: Corte UE conferma i divieti anche con licenza esteraGiochi d’azzardo online, licenza estera e rimborso delle perdite: cosa ha stabilito la Corte UE (sentenza C-440/23). edotto.com Visto negato al direttore generale di Al-Haq, Ong - che collabora con la Corte penale internazionale - sanzionata dagli Usa. Nel 2018 aveva ricevuto il Premio Diritti Umani della Repubblica francese. Di Rachida El Azzouzi facebook Corte dei Conti, i magistrati contabili in rivolta contro la nomina del fedelissimo del ministro Schillaci x.com