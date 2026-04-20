Concorsi ATA 24 mesi 2026 ecco i bandi regionali IN AGGIORNAMENTO

Gli Uffici scolastici regionali hanno annunciato la pubblicazione dei bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 202627, con scadenza prevista entro il 21 aprile. Questi bandi riguardano le procedure di immissione in ruolo e di assegnazione di supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La pubblicazione è attesa in diverse regioni, con aggiornamenti in corso.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 21 aprile i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi 202627, utilizzate per immissioni in ruolo e supplenze. Le procedure, come indicato nella nota ministeriale n. 10009 del 15 aprile, sono rese disponibili anche sul portale InPA, oltre che sui siti degli stessi USR. L'articolo Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprileIl Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA “24 mesi” per il 20262027. Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiestiÈ atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione delle supplenze annuali,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio [SPECIALE]; Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: in arrivo la nota. Il 14 aprile riunione Ministero-Sindacati; ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio, allegato G dal 23 giugno al 13 luglio (da confermare). Graduatorie ATA 24 mesi, ufficiale: domande dal 28 aprile al 19 maggio, bandi USR entro il 21 aprile. NOTA MinisteroPubblicata la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito che disciplina l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti per Collaboratori, Operatori e Assistenti. Tra le novità ... orizzontescuola.it Graduatorie 24 mesi ATA, entro il 21 aprile gli USR pubblicheranno i bandi. Domande dal 28 aprile al 19 maggio – NOTAPubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito che dà ufficialmente il via ai concorsi per soli titoli destinati al personale ATA.Il provvedimento è stato inviato agli Uffici Scolastici ... tecnicadellascuola.it Concorsi, punteggi, attese: il precariato fa ammalare gli insegnanti x.com Cinema italiano fuori dai concorsi di Cannes e Berlino, mentre i fondi pubblici finiscono anche a progetti e società che fanno discutere: con Gaetano Pecoraro e Alfredo Liuzzi indaghiamo su come vengono assegnati i finanziamenti e su alcune anomalie nel si - facebook.com facebook