Tropea nasce il FantaElezioni | 160 squadre sfidano i candidati

A Tropea è stato lanciato il FantaElezioni, un gioco che coinvolge 160 squadre che si sfidano tra loro e con i candidati locali. I partecipanti devono rispondere a domande su bonus relativi alla cipolla rossa e sulle penalità applicate ai candidati che utilizzano eccessivamente l'intelligenza artificiale. L'iniziativa mette in evidenza le interazioni tra politica, alimentazione e tecnologia in un clima di confronto aperto.

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? Domande chiave Come possono i bonus sulla cipolla rossa influenzare i voti?. Quali penalità colpiscono i candidati che usano troppo l'intelligenza artificiale?. Perché i politici di Tropea hanno reagito in modi così diversi?. Come può un gioco digitale ridurre la tensione tra le fazioni?.? In Breve Oltre 160 squadre partecipano al progetto ideato dai giovani Samuele e Marco Lorenzo.. Regolamento prevede bonus per la cipolla rossa e malus per l'uso dell'IA.. Tre liste coinvolte sono Forza Tropea, RigeneriAmo Tropea e Insieme per Tropea.. Dodici sponsor finanziano i premi per il torneo senza fini di lucro.. Oltre 160 squadre di appassionati...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tropea, nasce il FantaElezioni: 160 squadre sfidano i candidati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanremo 2026: 4 squadre liguri sfidano il dibattitoMartedì 17 marzo 2026, le aule dell’Istituto Sanremo Centro Levante si trasformeranno in un’arena di pensiero critico per accogliere le selezioni... Asti: 3 squadre del Vercelli sfidano il mondo a TolfaIl Liceo Vercelli di Asti ha ottenuto un risultato senza precedenti nella XVII edizione dei Campionati della Cultura e del Talento, qualificando tre...