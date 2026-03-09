Asti | 3 squadre del Vercelli sfidano il mondo a Tolfa

Asti, il Liceo Vercelli, ha conquistato un risultato storico nella XVII edizione dei Campionati della Cultura e del Talento, qualificando tre diverse squadre per la fase finale internazionale che si terrà a Tolfa. La scuola astigiana si è distinta tra le partecipanti, portando in alto il nome dell’istituto e della città. Tre team, un’unica vittoria e l’accesso alla competizione mondiale.

Il Liceo Vercelli di Asti ha ottenuto un risultato senza precedenti nella XVII edizione dei Campionati della Cultura e del Talento, qualificando tre distinte squadre per la fase finale internazionale prevista a Tolfa. Mentre due formazioni del triennio e una del biennio si sono assicurate il passaggio alle prove conclusive, la competizione si distingue per la complessità dei quesiti che spaziano dalla letteratura classica alla fisica teorica. La selezione interregionale si è svolta sabato scorso a Bra, coinvolgendo oltre 40 team provenienti dalla macro Area dell’Italia Settentrionale, dove i ragazzi hanno affrontato sei materie diverse attraverso quiz a risposta multipla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

