Sanremo 2026 | 4 squadre liguri sfidano il dibattito

Il 17 marzo 2026, presso l’Istituto Sanremo Centro Levante, si terranno le selezioni regionali del Campionato nazionale di dibattito. Quattro squadre provenienti dalla Liguria parteciperanno a questa competizione, che trasformerà le aule scolastiche in un luogo di confronto e discussione. L’evento coinvolge studenti delle scuole della regione e si svolge in una giornata dedicata a temi di attualità e argomentazioni.

Martedì 17 marzo 2026, le aule dell'Istituto Sanremo Centro Levante si trasformeranno in un'arena di pensiero critico per accogliere le selezioni regionali del Campionato nazionale di dibattito. Quattro squadre della regione ligure si sfideranno in prove preparate e impromptu per conquistare il passaggio alle fasi finali organizzate dalla Rete nazionale WeDebate. L'evento conferma la città come polo sperimentale per il primo ciclo d'istruzione, dove la metodologia del debate viene applicata anche nei plessi dell'infanzia. L'iniziativa coinvolge più di cinquanta scuole da nord a sud, dimostrando che le competenze di analisi delle informazioni non sono appannaggio esclusivo dei licei o degli istituti tecnici.