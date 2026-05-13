Trombe e organo per celebrare la storia | concerto unico a Oleggio sabato 16 maggio

Sabato 16 maggio alle 21, la chiesa di Santa Maria a Oleggio ospiterà un concerto con il Novarien Trumpets Ensemble, un quartetto di trombe formato da Giorgio Tosatti, Michele Tarabbia ed Emanuele Apostolo. L’evento, organizzato dagli Amici della Musica di Oleggio, sarà caratterizzato dall’uso di trombe e organo per celebrare la musica e la storia attraverso un’esibizione dal vivo. La serata promette un’esperienza musicale diversa dal solito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui