Trombe e organo per celebrare la storia | concerto unico a Oleggio sabato 16 maggio
Sabato 16 maggio alle 21, la chiesa di Santa Maria a Oleggio ospiterà un concerto con il Novarien Trumpets Ensemble, un quartetto di trombe formato da Giorgio Tosatti, Michele Tarabbia ed Emanuele Apostolo. L’evento, organizzato dagli Amici della Musica di Oleggio, sarà caratterizzato dall’uso di trombe e organo per celebrare la musica e la storia attraverso un’esibizione dal vivo. La serata promette un’esperienza musicale diversa dal solito.
Sabato 16 maggio, con inizio alle 21, la Chiesa di Santa Maria a Oleggio ospita un concerto fuori dall'ordinario organizzato dagli Amici della Musica di Oleggio con protagonista il Novarien Trumpets Ensemble, quartetto di trombe composto daGiorgio Tosatti, Michele Tarabbia, Emanuele Apostolo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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