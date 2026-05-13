Trofeo Dormisacco | 10 km tra i sentieri per onorare due leggende

Il Trofeo Dormisacco si svolge su un percorso di 10 chilometri attraverso i sentieri locali, organizzato per rendere omaggio a due figure leggendarie del territorio. La gara coinvolge atleti di varie categorie, con premi suddivisi tra veterani e altre fasce di partecipanti. La manifestazione si tiene ogni anno, attirando appassionati di corsa e appassionati locali che desiderano celebrare le figure storiche a cui è dedicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono le due leggende che la corsa vuole onorare?. Come sono suddivisi i premi per le diverse categorie veterane?. Quali sono le quote di iscrizione per i tesserati Uisp?. Dove si svolgerà il ritrovo per la partenza ufficiale?.? In Breve Ritrovo ore 7:30 e partenza ore 9:00 presso il Palazzetto dello Sport.. Premi previsti per 90 atleti tra assoluti, veterani argento e oro.. Quote iscrizione 10 euro per tesserati FIDAL e 8 euro per Uisp.. Premio speciale per le prime 5 società con maggior numero di iscritti.. Domenica 17 maggio, Borgo a Buggiano ospiterà la quarantasettesima edizione del Trofeo Dormisacco con una gara podistica di 10 chilometri tra i sentieri delle colline locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trofeo Dormisacco: 10 km tra i sentieri per onorare due leggende ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trofeo Dormisacco, tutto pronto per l’edizione numero 47Borgo a Buggiano (Pistoia), 11 maggio 2026 – Il 17 maggio a Borgo a Buggiano torna uno degli appuntamenti più sentiti del panorama podistico locale,... Trofeo Cinque Nazioni, Graz vince la 10 km TL ad Andermatt. Laurent terza tra le donneL’azzurro conquista il successo sotto la neve nella prova di sci di fondo riservata ai militari-atleti. Argomenti più discussi: Trofeo Dormisacco, tutto pronto per l’edizione numero 47; Notturna di San Zanobi, la ventesima edizione a Scandicci; Trofeo Dormisacco tutto pronto per l’edizione numero 47. Trofeo Dormisacco, tutto pronto per l’edizione numero 47Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it