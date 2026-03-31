Trofeo Cinque Nazioni Graz vince la 10 km TL ad Andermatt Laurent terza tra le donne

Durante la gara di sci di fondo tra i militari-atleti, un atleta italiano si è imposto nella prova dei 10 km TL a Andermatt, battendo la concorrenza sotto la neve. Nella stessa competizione, un’atleta femminile ha concluso al terzo posto, rappresentando un risultato di rilievo per la squadra italiana. La manifestazione fa parte del Trofeo Cinque Nazioni, che si sta svolgendo in Svizzera.

L’azzurro conquista il successo sotto la neve nella prova di sci di fondo riservata ai militari-atleti. Podio anche per Beatrice Laurent nella gara femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il fondista di Sappada, reduce dal titolo italiano nella 50 km in tecnica classica, ha conquistato la vittoria al termine di una prova disputata sotto una fitta nevicata, fermando il cronometro sul tempo di 29’23"3. 🔗 Leggi su Sportface.it

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