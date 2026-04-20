Sanremo Junior | trionfo russo all’Ariston la 14enne vince il Gran Prix

Durante la diciassettesima edizione del concorso internazionale Sanremo Junior, il Teatro Ariston di Sanremo ha ospitato la cerimonia di premiazione. La vincitrice è una ragazza di 14 anni proveniente dalla Russia, che ha conquistato il Gran Prix 2026. La giovane si è distinta tra i partecipanti con la sua esibizione, portando a casa il riconoscimento più ambito della competizione.

Il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo ha l’incoronazione di Milana Krokhina, quattordicenne proveniente dalla Federazione Russa, che si è aggiudicata il Gran Prix 2026 durante la diciassettesima edizione del concorso internazionale Sanremo Junior. La giovane interprete, impegnata nella categoria A3 dedicata alla fascia d’età tra i 13 e i 15 anni, ha conquistato il vertice della classifica con l’esecuzione del brano intitolato The code di Nemo, ottenendo il pieno consenso della commissione giudicatrice. Un verdetto all’unanimità tra talenti internazionali. La valutazione delle performance musicali è stata affidata a un panel di esperti di alto profilo, coordinato dal cantante e autore Franco Fasano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo Junior: trionfo russo all’Ariston, la 14enne vince il Gran Prix Notizie correlate Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per sempre sì”: il trionfo all’Ariston!Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” e supera Arisa, Serena Brancale, Marco Masini e Fedez in una finale ricca di... Sanremo 2026, il gran finale all’AristonIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Contenuti utili per approfondire Sanremo Junior, giovanissima russa si aggiudica il Gran Prix 2026(ANSA) - SANREMO, 20 APR - Milana Krokhina, 14 anni della Federazione Russa, si è aggiudicata il primo posto nella Sezione A3 (13/15 anni) e il ... notizie.tiscali.it Sanremo Junior e Gef pronti a tornare nella Città della musicaSanremo. Saranno ventiquattro i cantanti in rappresentanza di altrettante nazioni che parteciperanno alla finale mondiale della diciassettesima edizione di Sanremo Junior, il concorso internazionale ... riviera24.it