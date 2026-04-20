Arrivano i sommozzatori per le ricerche di Domenico Racanati scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno

Sono stati inviati i sommozzatori del primo nucleo subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto per aiutare nelle ricerche di un uomo scomparso il 2 aprile scorso, dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno. La ricerca si concentra nelle acque del fiume, dove le squadre stanno perlustrando l’area con l’ausilio di attrezzature specializzate. Non sono stati ancora trovati aggiornamenti sulla posizione del disperso.

Sono arrivati gli operatori del 1° nucleo subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto per contribuire alla ricerca di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie scomparso dal 2 aprile scorso, dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno. I sommozzatori, arrivati nella mattinata di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Maltempo, 53enne Domenico Racanati disperso dopo crollo del ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise, ipotesi auto nel fiumeSecondo la figlia Domenico, la cui ultima posizione riscontrata è stata Termoli, era in viaggio verso Ortona al momento del cedimento del ponte Il... Nessuna traccia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno: si cerca ancora Domenico RacanatiAncora nessuna notizia di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie rimasto coinvolto nel crollo del ponte sul fiume Trigno, giovedì 2 aprile. Contenuti utili per approfondire Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieSono quasi tre settimane di ricerche. Senza esito. Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, la mattina del 2 aprile, in una giornata terribile di maltempo, era a bordo della sua auto per andare verso O ... noinotizie.it Ricerche senza sosta nel Trigno per Domenico Racanati, atteso sopralluogo della Protezione civileTerzo giorno di operazioni per il 53enne di Bisceglie disperso dopo il crollo del ponte. In campo sommozzatori, sonar e mezzi navali, ma l’acqua torbida rende difficili le ricerche. Sul posto anche i ... primonumero.it