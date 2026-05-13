Trieste uccide il figlio di 9 anni con un coltello | processo immediato per la mamma

A Trieste, una donna sarà processata immediatamente con l'accusa di aver ucciso il proprio figlio di nove anni. Il bambino, affidato al padre, aveva la possibilità di incontrare la madre solo una volta alla settimana nella sua abitazione di Muggia. Durante uno di questi incontri, senza la presenza del padre, la donna ha utilizzato un coltello per commettere l'omicidio.

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