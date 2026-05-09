Femminicidio di Milena Vitanova a Piacenza il marito la uccide e poi va sulla tomba del figlio con un coltello
A Piacenza, un uomo di 60 anni è stato arrestato al cimitero, dove si trovava sulla tomba del figlio, dopo aver ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione. L’uomo aveva lasciato la casa prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha avuto come conseguenza la morte della donna e il successivo intervento delle forze dell’ordine per l’arresto dell’uomo.
Hako Vitanov, 60 anni, è stato arrestato al cimitero di Piacenza sulla tomba del figlio. Era scappato lì dopo aver ucciso la moglie Milena, 56 anni, nella loro casa di Piacenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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