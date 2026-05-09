Femminicidio di Milena Vitanova a Piacenza il marito la uccide e poi va sulla tomba del figlio con un coltello

A Piacenza, un uomo di 60 anni è stato arrestato al cimitero, dove si trovava sulla tomba del figlio, dopo aver ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione. L’uomo aveva lasciato la casa prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha avuto come conseguenza la morte della donna e il successivo intervento delle forze dell’ordine per l’arresto dell’uomo.

Hako Vitanov, 60 anni, è stato arrestato al cimitero di Piacenza sulla tomba del figlio. Era scappato lì dopo aver ucciso la moglie Milena, 56 anni, nella loro casa di Piacenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Piacenza, uccide la moglie e si rifugia sulla tomba del figlio? Domande chiave Come sono riusciti i vigili del fuoco a entrare nell'appartamento? Perché l'uomo ha scelto proprio la tomba del figlio come rifugio?...

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Temi più discussi: Femminicidio a Piacenza, Milena Vitanova trovata morta accoltellata in casa: marito arrestato al cimitero; Omicidio di via Pastore, un figlio perso in un incidente: Le cose non erano più le stesse; Piacenza, chiama il 112 e confessa: Ho ucciso mia moglie. Arrestato al cimitero: avrebbe cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene; Chiama i carabinieri e ammette: Ho ucciso mia moglie, poi fugge e tenta il suicidio. Ritrovato in un cimitero.

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Milena Vitanova, 55 anni, si aggiunge alla lunghissima lista delle donne uccise dagli uomini della loro vita. Il marito l'ha finita a coltellate, in casa. Gli inquirenti cercano il movente: di solito è sempre lo stesso, lo sappiamo bene. #femminicidio x.com

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