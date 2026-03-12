50 euro un coltello e una vita spezzata | processo immediato

Un giovane di 22 anni, studente universitario, è stato accoltellato in corso Como a Milano e ora si trova in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta in strada, portando alla richiesta di un processo immediato. La vicenda coinvolge anche un uomo che ha consegnato 50 euro, un coltello e una vita che si è interrotta.

Un giovane di 22 anni, studente universitario, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato in corso Como a Milano. La Procura ha richiesto il processo immediato per i due maggiorenni coinvolti nell’aggressione avvenuta nel mese di novembre scorso. La vittima rischia la paraplegia mentre gli aggressori hanno mostrato una spregiudicata indifferenza verso la vita altrui. L’atto violento è scaturito da una rapina per soli 50 euro, un importo irrisorio che ha innescato una catena di eventi letali. Il gruppo era composto da cinque ragazzi, tra cui tre minorenni e due adulti di 18 anni. L’aggressione si è svolta di notte, sfruttando l’assenza di testimoni e soccorritori nella zona di corso Como. 🔗 Leggi su Ameve.eu

