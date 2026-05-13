Israele l’Onu chiede l’abrogazione della legge che crea un tribunale speciale sul 7 ottobre | Spaventosa un crimine di guerra

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Onu ha richiesto l’abrogazione di una legge israeliana che ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi sospettati di aver partecipato agli attentati del 7 ottobre 2023. La risoluzione definisce la legge come “spaventosa” e la considera un crimine di guerra. La decisione dell’organizzazione internazionale arriva dopo aver valutato le implicazioni di questa normativa.

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L’ Onu boccia e chiede l’abrogazione della legge con la quale Israele ha deciso di istituire un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di aver preso parte agli attentati del 7 ottobre 2023. Mentre alla Knesset la proposta è passata senza nemmeno un voto contrario, a Palazzo di Vetro è ritenuta una violazione del diritto internazionale. Lo ha spiegato l’Alto commissario per i diritti umani dell’Onu, Volker Türk: “Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia – ha dichiarato – Ma ciò non può essere ottenuto attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali “. La nuova legge ha un...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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