Il 7 ottobre 2023, un attacco organizzato da Hamas ha provocato numerose vittime e danni significativi. In risposta a quanto accaduto, il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che prevede la creazione di un Tribunale speciale dedicato ai crimini commessi durante quell’attacco. La decisione mira a garantire un procedimento giudiziario specifico per le violenze di quella giornata.

Il Parlamento di Israele ha approvato un disegno di legge che istituisce un Tribunale speciale per i crimini commessi durante l’attacco del 7 ottobre 2023 organizzato da Hamas. Avrà l’autorità di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte al massacro guidato da Hamas che ha scatenato la guerra a Gaza. La misura è stata approvata dalla Knesset con 93 voti a favore e nessuno. Il Parlamento è composto da 120 seggi; i restanti 27 deputati erano assenti o si sono astenuti dal voto. I gruppi per i diritti umani hanno criticato la misura, sostenendo che renda troppo facile l’imposizione della pena di morte e allo stesso tempo elimina le procedure a tutela del diritto a un processo equo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 7 ottobre, Israele istituisce un Tribunale speciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israel moves to put October 7 terrorists on trial

Notizie correlate

Israele, la Knesset approva un tribunale speciale per i responsabili degli attacchi del 7 ottobreABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera del Parlamento israeliano alla nuova legge La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una nuova legge che...

Leggi anche: Israele: tribunale speciale per la strage del 7 ottobre. Prevista anche la pena di morte per gli accusati

Argomenti più discussi: Israele approva la Corte marziale per i responsabili dell'attacco del 7 ottobre; Prime sanzioni Ue contro Israele. 7 ottobre, arriva il maxi-processo; Israele: il parlamento approva tribunali militari speciali e pena di morte per imputati legati al 7 ottobre; Netanyahu, 'l'Ue dimostra il suo fallimento morale'.

Israele approva un tribunale militare per processare gli autori del 7 ottobreMilano, 11 mag. (askanews) – La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato con 93 voti favorevoli e nessun contrario una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i terro ... askanews.it