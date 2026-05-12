7 ottobre Israele istituisce un Tribunale speciale

Da lapresse.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 ottobre 2023, un attacco organizzato da Hamas ha provocato numerose vittime e danni significativi. In risposta a quanto accaduto, il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che prevede la creazione di un Tribunale speciale dedicato ai crimini commessi durante quell’attacco. La decisione mira a garantire un procedimento giudiziario specifico per le violenze di quella giornata.

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Il Parlamento di Israele ha approvato un disegno di legge che istituisce un Tribunale speciale per i crimini commessi durante l’attacco del 7 ottobre 2023 organizzato da Hamas. Avrà l’autorità di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte al massacro guidato da Hamas che ha scatenato la guerra a Gaza. La misura è stata approvata dalla Knesset con 93 voti a favore e nessuno. Il Parlamento è composto da 120 seggi; i restanti 27 deputati erano assenti o si sono astenuti dal voto. I gruppi per i diritti umani hanno criticato la misura, sostenendo che renda troppo facile l’imposizione della pena di morte e allo stesso tempo elimina le procedure a tutela del diritto a un processo equo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Israel moves to put October 7 terrorists on trial

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