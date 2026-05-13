Tribunale per i minorenni dell’Aquila | respinto il ricorso della famiglia del bosco

Da dayitalianews.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia del bosco, confermando la separazione tra i membri coinvolti. La decisione stabilisce che, attualmente, non ci sarà nessun tentativo di ricongiungimento e non sono previste modifiche alle disposizioni già emesse. La vicenda riguarda la tutela dei minori e le modalità di affidamento, senza ulteriori sviluppi al momento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessun ricongiungimento: confermata la separazione. Per il momento non ci sarà alcun ricongiungimento. Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa della cosiddetta “famiglia del bosco”, confermando l’ordinanza del 6 marzo, con cui era stato disposto l’allontanamento della madre Catherine dall’istituto di Vasto (Chieti) dove, da novembre, si trovano i tre figli. La decisione dei giudici stabilisce che madre e bambini continueranno a vivere separati, mantenendo quindi invariata la situazione già definita nei mesi scorsi. Le motivazioni dei giudici. Nel provvedimento, il tribunale ha rigettato tutte le richieste avanzate dalla difesa, ribadendo integralmente quanto stabilito in primavera.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Respinto il RICORSO della 'famiglia del bosco'

Video Respinto il RICORSO della 'famiglia del bosco'

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