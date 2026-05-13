Tribunale per i minorenni dell’Aquila | respinto il ricorso della famiglia del bosco

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia del bosco, confermando la separazione tra i membri coinvolti. La decisione stabilisce che, attualmente, non ci sarà nessun tentativo di ricongiungimento e non sono previste modifiche alle disposizioni già emesse. La vicenda riguarda la tutela dei minori e le modalità di affidamento, senza ulteriori sviluppi al momento.

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