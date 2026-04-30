Famiglia nel bosco il Tribunale per i minorenni dell'Aquila rigetta il ricorso | bimbi restano in comunità
Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha confermato la decisione di mantenere i bambini nella casa famiglia di Vasto, respingendo il ricorso presentato dalla famiglia che vive nel bosco. I minori sono nella struttura da novembre e la corte ha giudicato irrilevanti le motivazioni avanzate dai genitori per il rientro. La decisione è definitiva e i bambini continueranno a vivere nella comunità.
La Corte d’Appello minorile dell’Aquila respinge il ricorso della “famiglia nel bosco”. I bimbi restano nella casa famiglia di Vasto dove si trovano da novembre. Il 6 marzo la madre era stata allontanata dalla struttura.🔗 Leggi su Fanpage.it
Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella struttura a Vasto
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