Famiglia nel bosco il Tribunale per i minorenni dell'Aquila rigetta il ricorso | bimbi restano in comunità

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha confermato la decisione di mantenere i bambini nella casa famiglia di Vasto, respingendo il ricorso presentato dalla famiglia che vive nel bosco. I minori sono nella struttura da novembre e la corte ha giudicato irrilevanti le motivazioni avanzate dai genitori per il rientro. La decisione è definitiva e i bambini continueranno a vivere nella comunità.