Famiglia nel bosco il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso | La madre va allontanata dai figli

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della madre dai figli in un caso legato alla famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. La decisione segue un procedimento giudiziario avviato in relazione alla tutela dei minori coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito giudiziario e mediatico, mantenendo il riserbo sugli elementi specifici emersi durante il procedimento.

Una nuova svolta giudiziaria segna il caso della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha emesso un’ordinanza che dispone l’allontanamento di Catherine Birmingham, la madre anglo-australiana diventata nota alle cronache nei mesi scorsi, dalla casa famiglia di Vasto in cui si trovava insieme ai suoi tre figli. Non solo: i bambini stessi verranno separati tra loro e trasferiti in strutture protette distinte. Un’ordinanza che, come spiegato, è stata emessa nel pieno delle perizie psicologiche sui minori. Il momento scelto ha sorpreso anche i legali della famiglia. A rendere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

