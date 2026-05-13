Treviso il brivido di Casaro | nuova mostra horror al Museo Salce

A Treviso è stata inaugurata una nuova mostra al Museo Salce dedicata al genere horror, con particolare attenzione ai bozzetti originali di film noti come Opera. Sono esposti disegni preparatori e dettagli sulle tecniche di realizzazione dei poster, inclusi i metodi di creazione del lettering sui fogli trasparenti. La mostra permette di osservare da vicino i passaggi creativi dietro le locandine di film cult del genere.

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? Punti chiave Quali bozzetti originali di film cult come Opera sono esposti?. Come veniva creato il lettering sui fogli trasparenti per i poster?. Perché il Museo Salce ha deciso di proteggere questi disegni?. Quali varianti alternative presentava Casaro ai registi prima del film definitivo?.? In Breve Mostra aperta fino al 4 novembre 2026 presso la sede di San Gaetano.. Esposizione di 56 opere con collaborazione della moglie Gabriella Casaro.. Inaugurazione sabato 16 maggio con ingresso gratuito fino alle ore 14:00.. Analisi tecnica su film come Opera del 1987 e Tenebre del 1982.. Il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso inaugura sabato 16 maggio alle ore 12:00 la nuova sezione dedicata al cinema horror, ospitando presso la sede di San Gaetano l’esposizione Renato Casaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, il brivido di Casaro: nuova mostra horror al Museo Salce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronti al... brivido? Horror Festival Firenze sbarca al Visarnodi Rossella Conte Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme. Leggi anche: Dagli Stati Uniti a Rimini: la Pietà di Bellini torna a casa. A giugno nuova mostra al Museo della Città Si parla di: Mostra di locandine di film firmate da Casaro e dedicate all'horror a Treviso. Renato Casaro e il suo Horror alla Collezione Salce di TrevisoIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it Olimpiadi e cultura: Treviso, il 21 novembre al Museo Salce si riaccende la storica torcia di Cortina 1956A Treviso si riaccende la torcia olimpica di Cortina 1956. La città si prepara infatti ad accogliere un viaggio unico nella storia della percezione dell’inverno con la mostra Un magico inverno. agensir.it