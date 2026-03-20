Pronti al brivido? Horror Festival Firenze sbarca al Visarno

Al Visarno di Firenze si prepara il Horror Festival, un evento dedicato agli amanti del terrore che si terrà nei prossimi giorni. Tra le attrazioni principali ci sono escape room, mostre a tema e attività di animazione, accompagnate da conferenze e incontri dedicati ai generi horror. Per i più temerari, sono disponibili anche intrattenimenti extreme pensati per mettere alla prova il coraggio dei partecipanti.

di Rossella Conte Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme. Sabato 28 e domenica 29 marzo l’Ippodromo del Visarno di Firenze aprirà le porte all’ Horror Festival Firenze, il primo festival toscano dedicato all’horror dal vivo. Per due giorni l’Ippodromo diventerà uno spazio scenografico dove arti performative, cinema, letteratura, musica e artigianato dialogheranno tra loro all’interno di un’esperienza costruita come un vero set, grazie a scenografie e photo booths curati da Arte Ingegno di Luca e Matteo Lomis e StraBizarre. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra escape room tematiche, giochi vintage, performer itineranti, mostre e live art, interviste e panel con professionisti del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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