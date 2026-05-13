Treviso blitz nella distilleria | 11.000 litri di vino sequestrati

A Treviso, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz in una distilleria illegale, sequestrando circa 11.000 litri di vino. L'operazione si è concentrata su un impianto nascosto in un'area isolata, dove si produceva senza autorizzazioni. Gli investigatori stanno cercando di capire come i produttori riuscissero a eludere i controlli sanitari e le verifiche ufficiali. La scoperta ha portato al sequestro della merce e all'apertura di un'indagine.

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? Domande chiave Dove si nascondeva esattamente l'impianto di produzione illegale?. Come facevano i produttori a evitare i controlli sanitari?. Chi gestiva la distribuzione di questi alcolici nel territorio?. Quali rischi reali correvano i consumatori con quei liquori?.? In Breve Sequestrati oltre 500 litri di liquori prodotti nell'area dell'Opitergino.. Operazione condotta dalla Guardia di Finanza con l'Ufficio ICQRF Italia Nord Est.. Indagini in corso per ricostruire la filiera e i canali di distribuzione irregolari.. Rischi per la stabilità economica delle aziende agricole della provincia di Treviso.. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso hanno scoperto una distilleria clandestina nell’area dell’Opitergino, sequestrando 11.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, blitz nella distilleria: 11.000 litri di vino sequestrati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vino falso DOP e IGP, sequestrati 2,5 milioni di litriNel corso del 2024 l’ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno avviato l’operazione nazionale “Vinum Mentitum” per... Scoperta cantina abusiva nell’Agrigentino: sequestrati 8mila litri di vinoABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli nel settore agroalimentare in provincia di Agrigento I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza...