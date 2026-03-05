Vino falso DOP e IGP sequestrati 2,5 milioni di litri

Nel 2024, l’ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno avviato l’operazione nazionale “Vinum Mentitum” per combattere le frodi nel settore del vino. Durante le indagini sono stati sequestrati 2,5 milioni di litri di vino contraffatto che si spacciava come DOP e IGP. Le autorità hanno identificato e fermato diverse attività coinvolte in questa illegalità.

Nel corso del 2024 l’ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno avviato l’operazione nazionale “Vinum Mentitum” per contrastare le frodi nel comparto vitivinicolo. L’attività si è basata su un’analisi congiunta dei dati per individuare criticità lungo l’intera filiera, dalla raccolta all’imbottigliamento. I controlli hanno riguardato in particolare l’illecita commercializzazione di vini dichiarati DOP e IGP e l’uso di uve e mosti non conformi ai disciplinari. Le verifiche, svolte su tutto il territorio nazionale, hanno portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificato per un valore superiore a 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

