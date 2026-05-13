Trevi chiude il 2025 in positivo | utile consolidato di 8,6 milioni e Cda a 11 membri
L’assemblea di Trevi - Finanziaria Industriale Spa si è riunita per approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, con Giuseppe Caselli presidente. Durante l’incontro è stato comunicato che l’utile consolidato dell’azienda si è attestato a 8,6 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione è stato rinnovato e conta ora 11 membri. La società ha concluso l’anno in attivo, secondo quanto riferito nel bilancio approvato.
L’assemblea ordinaria e straordinaria di Trevi - Finanziaria Industriale Spa, riunitasi sotto la presidenza di Giuseppe Caselli, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. Sebbene il bilancio civilistico della Società evidenzi una perdita di 16.932.681 euro, che i soci hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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