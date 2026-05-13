Trevi chiude il 2025 in positivo | utile consolidato di 8,6 milioni e Cda a 11 membri

L’assemblea di Trevi - Finanziaria Industriale Spa si è riunita per approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, con Giuseppe Caselli presidente. Durante l’incontro è stato comunicato che l’utile consolidato dell’azienda si è attestato a 8,6 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione è stato rinnovato e conta ora 11 membri. La società ha concluso l’anno in attivo, secondo quanto riferito nel bilancio approvato.

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