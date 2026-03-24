Mediocredito Centrale approva i bilanci 2025 | utile consolidato a 82,7 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025. Il risultato consolidato mostra un utile di 82,7 milioni di euro. La relazione include anche la rendicontazione relativa alla sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, comprensivi della rendicontazione di sostenibilità. I risultati, già comunicati al mercato lo scorso 9 febbraio, evidenziano un utile netto pari a 40,85 milioni di euro per la capogruppo e 82,7 milioni di euro a livello consolidato. Il progetto di bilancio prevede inoltre la destinazione dell’utile 2025 con 2,04 milioni di euro a riserva legale e 38,8 milioni a riserva straordinaria. La documentazione completa, corredata dalle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale, sarà resa disponibile nei termini di legge presso la sede sociale e consultabile online sul sito istituzionale e sulla piattaforma autorizzata 1Info. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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