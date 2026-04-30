Cotral chiude il bilancio 2025 con 11,9 milioni di utile | 117 nuovi bus in un anno

L’assemblea dei soci di Cotral S.p.A. ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un utile di circa 11,9 milioni di euro. Nel corso dell’anno sono stati introdotti 117 nuovi autobus nella flotta, mentre i ricavi e i costi sono stati analizzati nel dettaglio nel documento ufficiale. La presentazione del bilancio si è svolta ieri, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda e degli azionisti.

Roma, 30 aprile 2026 – “L’assemblea dei soci di Cotral S.p.A. ha approvato ieri il bilancio 2025, che si chiude con un utile di 11,92 milioni di euro. Un risultato che conferma il percorso di consolidamento industriale, patrimoniale e finanziario intrapreso dall’azienda. Il dato economico tiene conto anche di un accantonamento pari a circa 2,2 milioni di euro, previsto a copertura della potenziale sovracompensazione relativa al contratto di servizio ferroviario”. Lo riferisce Cotral Spa. “Nel corso dell’anno l’azienda ha rafforzato il proprio piano di rinnovamento della flotta con l’introduzione di 117 nuovi autobus. Un investimento che...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Firenze Fiera chiude il 2025 con 1,5 milioni di utileIl Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, confermando la solidità della società e...