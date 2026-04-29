Il mondo dell’intrattenimento notturno della provincia di Grosseto si fa notare a livello nazionale con la nomina di un rappresentante locale nel direttivo di un’associazione di settore. Si tratta di un membro di Confcommercio che, grazie a questa nomina, entra a far parte del consiglio di un’organizzazione che riunisce operatori di locali pubblici e di intrattenimento. La notizia segna un passo importante per le attività della zona nel panorama del settore.

Il mondo dell’intrattenimento notturno grossetano conquista spazio a livello nazionale. Danilo Ceccarelli (nella foto), presidente provinciale del Silb Confcommercio, è stato eletto nel direttivo nazionale del Sindacato Italiano Locali da Ballo (Silb Fipe) nel corso dell’assemblea che si è svolta a Roma e che ha visto anche la conferma all’unanimità del presidente Maurizio Pasca. "È per me motivo di grande soddisfazione – commenta Ceccarelli – e al tempo stesso una responsabilità importante. Ringrazio per la fiducia ricevuta e faccio i complimenti al presidente Pasca per la rielezione: la continuità della sua guida è un valore per tutto il comparto".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confcommercio. Danilo Ceccarelli nel direttivo nazionale del Silb Fipe

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