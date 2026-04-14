Daniela Petraglia eletta nuova presidente del Fipe Confcommercio

Il 14 aprile 2026 si è tenuta l'elezione della nuova presidente di Fipe Confcommercio Pisa. La nomina riguarda il settore dei pubblici esercizi nella provincia, con l’obiettivo di rappresentare e sostenere le attività imprenditoriali locali. L’elezione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle imprese e degli enti associativi del territorio. La nuova presidente assume il ruolo con l’intento di rafforzare il coinvolgimento delle aziende del settore.

Pisa, 14 aprile 2026 – Valorizzare e dare voce alle imprese e agli imprenditori del settore dei pubblici esercizi di Pisa e provincia. Questa la mission del consiglio direttivo Fipe Confcommercio Pisa che ha rinnovato i propri organi eleggendo Daniela Petraglia, già presidente di ConfRistoranti e del gruppo Fipe Donna, come presidente e coordinatrice del nuovo gruppo rappresentativo dei pubblici esercizi, ovvero attività di ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie e pizzerie dell'intero territorio provinciale “Rivolgiamo il nostro più sincero augurio a Daniela Petraglia e ai tanti imprenditori che la accompagneranno in questo nuovo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Daniela Petraglia eletta nuova presidente del Fipe Confcommercio Fipe Confcommercio regionale, Musacci rieletto presidente. Mambelli e Zerbini vicepresidentiSi è svolta l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione italiana pubblici esercizi che... La Fipe Confcommercio Roma rinnova i vertici: Sergio Paolantoni confermato presidenteSergio Paolantoni è stato confermato per i prossimi 5 anni presidente della Fipe Confcommercio Roma.