A Trento si svolge la manifestazione sportiva denominata New Life Run, organizzata per sostenere il Villaggio del Fanciullo. I partecipanti possono ritirare il pacco gara sabato mattina presso il punto dedicato. È possibile partecipare alla corsa anche senza aver effettuato l'iscrizione in anticipo, presentandosi direttamente sul luogo dell'evento. La corsa combina sport e solidarietà, coinvolgendo cittadini di diverse età.

? Punti chiave Dove si può ritirare il pacco gara sabato mattina?. Come si può partecipare senza essersi iscritti in anticipo?. Chi preparerà il pranzo comunitario per tutti i partecipanti?. Come verranno utilizzati concretamente i fondi raccolti durante la corsa?.? In Breve Percorsi da 5 e 10 km con ritrovo in via Verdi alle 9:30.. Iscrizioni sul posto dalle 9:00 o presso centro New Life in via Don A. Rizzi 6.. Pranzo comunitario con pasta preparata dagli Alpini della sezione di RomagnanoRavina.. Ricavato destinato ai progetti di assistenza per minori del Villaggio del Fanciullo Sos.. Sabato 16 maggio a Trento si terrà la settima edizione della New Life Run, una manifestazione sportiva e solidale che raccoglierà fondi per il Villaggio del Fanciullo Sos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, corsa e solidarietà: la New Life Run per il Villaggio del Fanciullo

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