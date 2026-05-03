Una corsa per la ricerca | al Kilometro Rosso torna la Wings for Life World Run

Domenica 10 maggio, a partire dalle 13, Bergamo ospiterà la Wings for Life World Run, un evento che si svolge contemporaneamente in diversi paesi per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla salute. La corsa si terrà presso il centro di innovazione Kilometro Rosso e coinvolgerà partecipanti di tutte le età che si alterneranno lungo un percorso cittadino. L’iniziativa mira a sostenere progetti di studio e trattamento di gravi malattie.

Bergamo. Domenica 10 maggio, a partire dalle ore 13, anche Bergamo si unisce al resto del mondo per uno degli eventi sportivi più coinvolgenti e significativi a livello benefico: Kilometro Rosso, infatti, ospiterà la Wings for Life World Run. Non una semplice gara, bensì una vera e propria corsa-camminata aperta a tutti, dove ogni passo è destinato a trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. L’obiettivo dell’evento è tanto semplice quanto carico di valore: raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. E c’è un dettaglio che rende questo evento unico nel suo genere: il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni viene interamente devoluto alla beneficenza, a sostegno della Wings for Life Foundation, impegnata da anni nel finanziare progetti di ricerca in tutto il mondo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Wings for Life, un ponte da Formula 1 tra Faenza e la sede della Red Bull per aiutare la ricercaOrmai non è più solo un evento sportivo: è una festa che coinvolge tutto il mondo, in cui la corsa è quasi un pretesto.

Una raccolta di contenuti

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Una corsa per la ricerca: al Kilometro Rosso torna la Wings for Life World RunDomenica 10 maggio, alle ore 13: una vera e propria corsa-camminata aperta a tutti con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Il ricavato verrà interamente ... bergamonews.it