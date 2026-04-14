Quarant’anni di autogestione a Modena La Scintilla festeggia il suo anniversario
Dal 17 al 19 aprile 2026, lo spazio sociale La Scintilla di Modena festeggia i suoi quarant’anni di attività. Per tre giorni, l’evento include diverse iniziative che ripercorrono i decenni di autogestione e cultura indipendente promossi nel corso degli anni. La rassegna si svolge all’interno dello spazio stesso, coinvolgendo varie persone e realtà del territorio. La celebrazione rappresenta un momento di riflessione sulla storia di questa esperienza.
Dal 17 al 19 aprile 2026, lo spazio sociale La Scintilla celebra il suo quarantesimo anniversario con una rassegna di tre giorni che ripercorre decenni di autogestione e cultura indipendente a Modena. L'evento si apre venerdì pomeriggio con una maratona hip-hop e rap, per poi entrare nel vivo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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