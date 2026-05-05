Russi 30 anni della Villa Romana | Un giorno per celebrare l’oasi

Sono passati trent’anni da maggio 1996, quando è stata aperta al pubblico l’Area di riequilibrio ecologico ‘Villa Romana’ di Russi. La giornata è stata dedicata a celebrare questa oasi, che da allora rappresenta un punto di riferimento per la tutela ambientale e la fruizione pubblica. La Villa Romana è stata inaugurata come spazio dedicato alla conservazione della natura e alla sensibilizzazione dei visitatori.

Sono trascorsi 30 anni dal maggio 1996, quando fu aperta al pubblico l’ Area di riequilibrio ecologico ‘Villa Romana’ di Russi. Tre decenni di storia verranno celebrati domenica prossima, 10 maggio, dalle 10, nel complesso storico e naturalistico di via Fiumazzo 16. L’istituzione dell’Area fu proposta nei primi anni 90 dalle associazioni WWF e Legambiente agli Enti pubblici coinvolti (Comune di Russi, Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali), che cercavano una soluzione per valorizzare l’area attorno al sito archeologico della Villa Romana, attraverso il recupero ambientale della ex cava di argilla, attraverso la quale avvenne la scoperta del complesso archeologico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Russi, 30 anni della Villa Romana: "Un giorno per celebrare l’oasi" Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Torino Centro si risveglia Subsonica: i portici si riempiono di gigantografie per celebrare i 30 anni della bandA partire dalla mattinata di oggi, martedì 10 marzo 2026, una mostra di gigantografie dei Subsonica è stata installata sotto i portici di via Po e... La Riserva Naturale del Litorale Romano compie 30 anni: festa e confronto all’Oasi Lipu di OstiaOstia, 19 marzo 2026 – Un pomeriggio di festa e riflessione per celebrare il trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Buon compleanno Oasi! 30 anni di attività dell’Area di Riequilibrio Ecologico Villa Romana di Russi; Russi, 30 anni della Villa Romana: Un giorno per celebrare l’oasi; 30 anni per l’Area di Riequilibrio alla Villa Romana di Russi; Bimbimbici 2026 a Russi. 30 anni per l’Area di Riequilibrio alla Villa Romana di RussiDomenica 10 maggio il WWF di Ravenna festeggia i 30 anni della nascita della Area di Riequilibrio Ecologico (ARE) alla Villa Romana Russi. Il programma della giornata inizierà alle 10, con l'inauguraz ... ravennawebtv.it Russi, 30 anni dell’Oasi Villa Romana: festa il 10 maggio tra natura, archeologia e BimbimbiciTrent’anni di natura, storia e impegno condiviso. L’Area di Riequilibrio Ecologico Villa Romana di Russi spegne le sue prime trenta candeline e lo fa ... ravennanotizie.it Ladispoli, Villa romana, Bosco e Oasi di Palo. Natura e archeologia senza barriere con “NaturArte Accessibile” - facebook.com facebook