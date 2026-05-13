Biglietto unico per i treni in Europa la Commissione prova a superare il mosaico delle prenotazioni

La Commissione europea ha annunciato l’intenzione di creare un sistema di biglietto unico per i treni in tutto il continente. L’obiettivo è semplificare l’acquisto di biglietti per i viaggi ferroviari che attraversano più paesi o sono gestiti da operatori diversi. Attualmente, i passeggeri devono affrontare un processo complicato di prenotazione e pagamento, che questa iniziativa mira a rendere più semplice e immediato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 13 maggio 2026 – La Commissione europea prova a sciogliere uno dei nodi più concreti della mobilità europea: la difficoltà di acquistare un unico biglietto per viaggi ferroviari transfrontalieri o su tratte gestite da più operatori. Con un nuovo pacchetto legislativo adottato mercoledì dal Collegio dei commissari, Bruxelles punta ora a rendere più semplice pianificare, confrontare e prenotare gli spostamenti in Europa, rafforzando allo stesso tempo i diritti dei passeggeri in caso di coincidenze perse, ritardi o interruzioni del viaggio. Le tre proposte presentate dall’ esecutivo UE mirano a superare la frammentazione dei sistemi di prenotazione, uno degli ostacoli che ancora oggi rende complesso muoversi in treno tra diversi Stati membri o combinare tratte regionali, a lunga percorrenza e transfrontaliere.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biglietto unico per i treni in Europa, la Commissione prova a superare il mosaico delle prenotazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Anziani soli: nasce il numero unico per superare la burocrazia? Cosa sapere La consigliera Antonella Tancredi presenta mozione per un numero telefonico comunale per anziani. Boom di prenotazioni, Cinque Terre Card: +8 per cento. “Non un banale biglietto, ma un intero sistema”Cinque Terre (La Spezia), 4 aprile 2026 – Le festività pasquali danno il via alla stagione turistica 2026 del Parco nazionale delle Cinque Terre tra... Temi più discussi: Cupole e Nuvole: biglietto unico agevolato più percorsi guidati per i cieli piacentini dell'arte; Da Lecco a Bellagio con un biglietto unico per bus e battello; Teatro Massimo e Fondazione Sicilia, biglietto unico per le visite; I comuni di Padova e provincia chiedono il biglietto unico regionale. Dall'Ue un pacchetto per il biglietto unico sui treni e nuovi diritti. Tra l'altro le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i servizi della concorrenza #ANSA x.com [MN] La Curva Sud attacca tutti, da Ragionier Furlani a Zissis, fino alla squadra: nessuno è risparmiato. - reddit.com reddit Dall'Ue un pacchetto per il biglietto unico sui treni e nuovi dirittiBRUXELLES- La Commissione Ue ha presentato un nuovo 'Pacchetto Passeggeri' per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Ue, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, ... ansa.it Biglietto unico per i treni in Europa, la Commissione prova a superare il mosaico delle prenotazioniCon un nuovo pacchetto legislativo, Bruxelles punta a superare la frammentazione del mercato, rafforzare i diritti dei passeggeri e garantire maggiore trasparenza nelle prenotazioni ... msn.com