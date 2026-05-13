Treni mattinata di disagi a causa di un problema tecnico sulla linea Alta velocità Roma-Firenze
Oggi sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze si sono verificati problemi tecnici che hanno causato disagi a molti viaggiatori. La circolazione dei treni è stata rallentata o interrotta in alcune tratte, con conseguenti ritardi e cancellazioni. La compagnia ferroviaria ha comunicato che sono in corso interventi di riparazione per ripristinare la normale operatività. La situazione ha coinvolto diversi convogli e ha creato disagi durante le prime ore della giornata.
Firenze, 13 maggio 2026 – Inconveniente tecnico sulla linea Alta velocità Roma-Firenze in direzione Firenze: a partire dalle 6:30 di questa mattina, 13 maggio, il problema ha causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria tra Settebagni e Rovezzano con ritardi fino a 60 minuti per i treni Av, Intercity e Regionali. È quanto spiega Rfi sul proprio sito. Dalle 7:20 la circolazione, spiega sempre Rfi, “è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici” di Fs “che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea”.🔗 Leggi su Lanazione.it
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