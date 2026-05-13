Treni mattinata di disagi a causa di un problema tecnico sulla linea Alta velocità Roma-Firenze

Oggi sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze si sono verificati problemi tecnici che hanno causato disagi a molti viaggiatori. La circolazione dei treni è stata rallentata o interrotta in alcune tratte, con conseguenti ritardi e cancellazioni. La compagnia ferroviaria ha comunicato che sono in corso interventi di riparazione per ripristinare la normale operatività. La situazione ha coinvolto diversi convogli e ha creato disagi durante le prime ore della giornata.

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