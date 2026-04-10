Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze disagi nel weekend
Nel fine settimana, i viaggiatori sulla linea dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze hanno dovuto affrontare disagi e cancellazioni. La sospensione dei servizi è iniziata alla mezzanotte di sabato 11 aprile e si è protratta fino alle 15 del giorno successivo. La decisione ha causato notevoli problemi a chi aveva programmato spostamenti lungo questa tratta. La causa specifica dell’interruzione non è stata comunicata.
Un weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto. Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15.00 di domenica 12 aprile è, infatti, previsto uno stop temporaneo alla circolazione sulla linea alta velocità Roma-Firenze per consentire i lavori di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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