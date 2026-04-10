Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze disagi nel weekend

Nel fine settimana, i viaggiatori sulla linea dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze hanno dovuto affrontare disagi e cancellazioni. La sospensione dei servizi è iniziata alla mezzanotte di sabato 11 aprile e si è protratta fino alle 15 del giorno successivo. La decisione ha causato notevoli problemi a chi aveva programmato spostamenti lungo questa tratta. La causa specifica dell’interruzione non è stata comunicata.