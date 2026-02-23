Tremendo volo dal palazzo | uomo soccorso e portato in gravissime condizioni in ospedale
Un uomo è caduto dal quarto piano di un edificio, probabilmente a causa di un incidente. La caduta si è verificata intorno alle 2 di notte, e i passanti hanno chiamato i soccorsi appena hanno visto la scena. Sul posto sono arrivati subito i paramedici, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, e ora si attende di conoscere gli sviluppi.
L'episodio è avvenuto nel corso della notte: un uomo trasportato d'urgenza in ospedale. Sulla vicenda indagano i Carabinieri Paura nella notte e intervento immediato dei soccorsi per un uomo che è stato poi portato d'urgenza in ospedale. Tutto è accaduto intorno all'una di questa notte, quando è scattato l'allarme in via Calligherie, stretta strada del centro di Faenza. Qui un uomo di 32 anni è stato trovato gravemente ferito in strada. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. I medici hanno infine disposto di trasportare con massima urgenza il ferito all'ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Investito davanti al ristorante, uomo soccorso e portato in ospedaleQuesta mattina a Provaglio d’Iseo un uomo di 63 anni è stato investito davanti a un ristorante sulla via Sebina, la strada provinciale 11.
Tremendo scontro fra moto e camion dei rifiuti: giovane centauro in gravissime condizioniQuesta mattina, i soccorritori hanno portato in ospedale un giovane motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente sui lidi ravennati.
