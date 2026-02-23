Tremendo volo dal palazzo | uomo soccorso e portato in gravissime condizioni in ospedale

Un uomo è caduto dal quarto piano di un edificio, probabilmente a causa di un incidente. La caduta si è verificata intorno alle 2 di notte, e i passanti hanno chiamato i soccorsi appena hanno visto la scena. Sul posto sono arrivati subito i paramedici, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, e ora si attende di conoscere gli sviluppi.