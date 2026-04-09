Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, lungo la via Volta a Senago, si è verificato un incidente tra un furgone e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Una donna coinvolta nello scontro è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

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© Ilnotiziario.net - Incidente a Senago, scontro tra furgone e scooter, donna in ospedale

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