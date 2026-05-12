Ucraina finita la tregua | pioggia di droni russi un morto nell’Est

Dopo l'annuncio della fine della tregua, i raid russi sono ripresi nell’est della Ucraina. In un’area dell’oblast di Dnipropetrovsk, un uomo ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti di droni. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni dell’escalation, mentre le autorità locali stanno monitorando la situazione. La regione si trova ora sotto stretta osservazione da parte delle forze di sicurezza.

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Dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni riprendono gli attacchi tra Mosca e Kiev. Oltre 50 droni russi sull’Ucraina, mentre il Cremlino sostiene di aver abbattuto 27 velivoli ucraini nelle regioni di confine L'esercito russo ha riferito di aver abbattuto 27 droni lanciati nella notte dalle forze armate ucraine dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump. Dalle 24 alle 7 ora di Mosca, "le unità di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 27 droni ucraini ad ala fissa" sopra le regioni di Belgorod, Voronez e Rostov, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli Notizie correlate Ucraina, 28 civili morti per i raid russi durante la tregua? Cosa scoprirai Come può la Russia giustificare l'uso di 100 droni durante la tregua? Perché Mosca ha scelto di intensificare i raid proprio ora?... Leggi anche: Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin Argomenti più discussi: Ucraina, Trump impone la tregua per la parata di Putin; Ucraina Russia, le news: tregua finita, Mosca riprende la guerra; Ucraina, confermati scambio 2mila prigionieri e tregua dal 9 all’11 maggio; Guerra in Ucraina, Putin a sorpresa: Il conflitto sta per finire. Il leader del Cremlino pronto a parlare con la Ue. Putin dice che la guerra in Ucraina 'sta per finire' nonostante le violazioni della tregua reddit Ucraina, Russia: Guerra finirà con vittoria. Witkoff e Kushner attesi a MoscaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: Conflitto sta per finire. Pronti a negoziare con Ue. LIVE ... tg24.sky.it