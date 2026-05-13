A Roma, la rassegna WOMEN si è conclusa con tre spettacoli sold out, accompagnati da applausi e un’atmosfera di intimità tra il pubblico. Il finale ha suscitato emozioni intense tra gli spettatori presenti. La manifestazione ha affrontato temi come precarietà e discriminazioni di genere, chiudendo con un evento che ha coinvolto e commosso i partecipanti.

Tra precarietà e discriminazioni di genere, il gran finale della rassegna WOMEN registra il tutto esaurito in tutte e tre le date e conquista il pubblico con un racconto intenso, ironico e profondamente umano Ci sono spettacoli che si guardano da lontano. E ce ne sono altri in cui la distanza tra palco e platea si assottiglia fino quasi a scomparire. È quello che è accaduto con“Equilibrio precario – Fragilità e resilienza”, il gran finale dellarassegna WOMENandato in scena l’8, 9 e 10 maggio al Teatrocittà di Roma. Tre serate, tutte sold out, in cui il pubblico non è rimasto semplice spettatore, ma ha condiviso un’esperienza fatta di storie, emozioni, riflessioni e momenti di leggerezza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tre sold out, applausi e un’atmosfera familiare: WOMEN chiude a Roma con un finale che emoziona

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