La rassegna WOMEN a Roma ha registrato un grande successo con numerosi spettacoli sold out e un pubblico numeroso. Dopo le prime tappe, il cartellone prosegue spostandosi dal tema delle relazioni personali a temi più ampi legati alle differenze e alle connessioni tra diversi mondi. La programmazione continua a portare sul palco rappresentazioni che affrontano questioni sociali e culturali, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori.

Il secondo appuntamento,“La ricerca dell’amore – È caso o destino?”, ha registrato il sold out nelle serate del 28 e 29 marzo alTeatrocittà, confermando fin da subito la capacità del progetto ideato da Daniela Aversa di coinvolgere il pubblico non solo nei numeri, ma anche nella risposta emotiva. Applausi lunghi, attenzione costante e una partecipazione viva hanno accompagnato una serata che ha scelto di raccontare l’amore senza semplificazioni, attraversandolo nelle sue zone più incerte: coincidenze, scelte, incontri mancati. Al centro, lo spettacolo“Sali o scendo?”di Alessandro Cianfanelliha costruito un racconto sospeso tra ironia e riflessione, mettendo in scena quelle decisioni che, anche quando sembrano casuali, finiscono per orientare il corso delle relazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dall’amore alle “isole”: la rassegna WOMEN continua a Roma tra sold out e teatro sociale

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