Negli ultimi due anni, l'azienda ha ricevuto finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo, tra cui tre milioni dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e fondi provenienti dalla Bei. Nonostante queste risorse, l'azienda ha annunciato il licenziamento di circa il 40% dei lavoratori italiani, pari a circa 1.000 dipendenti. La decisione riguarda uno stabilimento del paese, dove si procederà con i tagli occupazionali.

Negli ultimi due anni ha ottenuto fondi e finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo in Italia, eppure ora è pronta a tagliare la forza lavoro di quasi il 40% lasciando a casa 1.700 dipendenti. Senza contare i benefici indiretti ottenuti dal bonus elettrodomestici, che per il solo 2025 aveva avuto una dotazione di 50 milioni di euro per spingere le famiglie a cambiarli. Arrivarono oltre un milione di richieste e nell’elenco dei prodotti ammessi ce n’erano anche dieci di Electrolux. Ora, alla luce dei tagli annunciati, la parabola del colosso svedese racconta bene come sostenere con i soldi dei contribuenti, senza vincoli, i progetti e i prodotti delle aziende non si riveli sempre un buon affare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre milioni dal Mimit, i finanziamenti della Bei e i bonus: Electrolux prende i soldi e licenzia in Italia

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