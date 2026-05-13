Tre giovani di 18 anni sono tra i candidati alle prossime elezioni comunali a Viareggio. Sono i più giovani in corsa e si presentano per le liste che si contendono il potere locale. La loro candidatura arriva in un momento di grande attenzione per la partecipazione giovanile alla vita politica. Le elezioni si terranno tra poche settimane e molti osservano con curiosità la loro presenza sulle schede elettorali.

Viareggio, 13 maggio 2026 – Esame di maturità e urne: il triplo salto dei giovanissimi candidati alle amministrative. Chi l’ha detto che i ragazzi sono disinteressati alla politica? A Viareggio non è così, infatti tra banchi di scuola e allenamenti, tre studenti-atleti scendono in campo per le elezioni. Sono Alessandra Vecoli, classe 2008, Michele Bertilotti e Matteo Posarelli classe 2007 (ma nati negli ultimi mesi dell’anno). Una sfida oltre il tifo, tutta per la loro città. “La mia lista – spiega Alessandra Vecoli – è quella del Centrodestra Unito per Sara Grilli. Frequento il liceo delle Scienze Umane al Chini Michelangelo di Lido e ho...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre 18enni in corsa, ecco i più giovani candidati alle elezioni comunali

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