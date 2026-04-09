Sutera corsa alle elezioni | ecco il piano degli uffici comunali

L’amministrazione comunale di Sutera sta organizzando le attività in vista delle elezioni previste per il 24 e 25 maggio. Sono stati definiti gli orari di apertura degli uffici comunali e i servizi necessari per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni. La pianificazione riguarda le fasi che precedono le elezioni e mira a assicurare la disponibilità delle strutture durante le giornate di voto.

L’amministrazione di Sutera si prepara a gestire le fasi cruciali che precedono le consultazioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio, con una pianificazione specifica degli orari per i servizi essenziali. Il Segretario Generale Ferlisi ha infatti definito il calendario operativo degli uffici di segreteria e dell’ufficio elettorale comunale, che saranno attivi in finestre temporali determinate tra il 24 aprile e il 29 aprile 2026. La programmazione operativa per la gestione delle liste e delle certificazioni. Per garantire che tutti gli adempimenti burocratici vengano rispettati, la gestione dei servizi si concentrerà sulla presentazione delle candidature e sulle autenticazioni necessarie per le sottoscrizioni delle liste elettorali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sutera, corsa alle elezioni: ecco il piano degli uffici comunali Leggi anche: Elezioni comunali, decisa la data. Ecco quando si andrà alle urne Addio carte d'identità cartacee: aperture straordinarie degli uffici comunali per il rinnovoIl 3 agosto, così come previsto dal regolamento europeo, non saranno più utilizzabili.